Саакашвілі на суді звернувся до українських друзів: просить захистити його від тортур

Саакашвілі на суді звернувся до українських друзів: просить захистити його від тортур

Експрезидент Грузії нагадав, що є громадянином України, до якого застосовують “нелюдське поводження”.

У четвер, 13 січня, під час слухання справи колишнього президента Грузії та українського політика Міхеіла Саакашвілі щодо незаконного перетину кордону у судді міста Тбілісі звинувачений несподівано звернувся до своїх друзів в Україні.

У заяві, опублікованій на його Facebook-сторінці, Саакашвілі закликав звернути увагу Офісу генпрокуратури України на тортури, яких він, український громадянин, зазнає під час ув’язнення.

“Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України”, - наголосив він.

Як повідомляє грузинське видання “Грузія онлайн”, на цьому ж судовому засіданні Міхеіл Саакашвілі заявив, що в ув’язненні захворів на важке неврологічне захворювання, вилікуватися від якого в Грузії неможливо.

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“На жаль, внаслідок того, як зі мною поводилися [у в'язниці], я захворів на важке неврологічне захворювання. Як ви можете бачити, воно не впливає на моє мислення, але заважає в житті. На жаль, вилікуватися від нього у Грузії неможливо”, - підкреслив політик.

За словами Саакашвілі, фахівці, які повинні його оглянути, уже четвертий тиждень не можуть отримати на це дозвіл. “У будь-яку, навіть диктаторську країну, їх допустили б”, - заявив він.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії перед місцевими виборами, 1 жовтня 2021 року. Того ж дня його затримали грузинські правоохоронці. В ув’язненні політик оголосив голодування, яке тривало 50 днів. Він припинив його після переведення у військовий госпіталь в Горі. Наприкінці грудня Саакашвілі знову відправили до в'язниці.

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