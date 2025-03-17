Саакашвілі отримав остаточний вирок: скільки років ув’язнення йому суд призначив

Тбіліський міський суд у понеділок, 17 березня, визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині грузинського кордону. Загальний строк його ув’язнення, з урахуванням попередніх вироків, становитиме 12 років і 6 місяців.

Про це повідомило Ехо Кавказу.

"Цим вироком частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року, 8 років. У підсумку, за сукупністю вироків, Міхеілу Саакашвілі встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців", – заявив суддя Міхеіл Джинджолія.

Саакашвілі перебуватиме у в'язниці до 1 квітня 2034 року згідно з новим вироком.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи в розшуку, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року в трейлері з молочною продукцією. 1 жовтня його заарештували та звинуватили в незаконному перетині державного кордону.

Окрім того, його засудили до дев’яти років позбавлення волі у так званій справі про піджаки.

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