Саакашвілі отруїли важкими металами: американський токсиколог оцінює його стан як важкий

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого 1 жовтня 2021 року затримали правоохоронці, могли отруїти важкими металами у грузинській в'язниці.

Про це повідомив американський експерт-токсиколог Девів Сміт, пишуть "Новини Грузія".

Під час засідання Тбіліського міського суду Сміт розповів, що речовини потрапили до організму Саакашвлі у березні, тобто ще у в'язниці. Серед речовин, він припускає, це були ртуть, миш'як і барій. За два місяці у колишнього президента розвинулася інтоксикація. Токсиколог оцінює його стан як важкий.

"На мою думку, його організм отруєний різними металами. Серед них ртуть, вісмут/миш'як і барій. Вони викликають досить серйозні токсичні ефекти. Ці види важких металів виводяться з організму через деякий час, у процесі виведення з організму вони отруюють різні органи в організмі", - сказав Сміт.

За його словами, отруєння колишнього президента Грузії сталося до його переведення до клініки "Вівамед" у травні 2022 року. На той час Саакашвілі уже мав симптоми, характерні для отруєння важкими металами. Токсиколог наголосив, що Саакашвілі потребує термінової детоксикації організму, але у Грузії немає відповідної установи. Тому Сміт рекомендує перевести його до закордонної клініки.

Арешт Саакашвілі і його отруєння

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Оскільки у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

28 листопада адвокат Саакашвілі розповів, що стан політика, який перебуває у в'язниці, різко погіршився. В його організмі виявили нібито сліди смертельної отрути.

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