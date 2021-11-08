Саакашвілі після стрімкого погіршення самопочуття госпіталізують із в'язниці вертольотом (відео)

Саакашвілі перебував у в'язниці у Руставі.
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, стан здоров'я якого у в’язниці в Руставі стрімко погіршився, вертольотом госпіталізовують до лікарні.
Про це повідомила нардепка Єлизавета Ясько.
Ясько уточнила, що ця інформація ще перевіряється. Також, за її словами, точно невідомо, в якому стані Саакашвілі.
"Є інформація, що Міхаіла Саакашвілі почали перевозити до лікарні в Горі вертольотом (ніби). Але ця інформація не підтверджена", - написала вона.
Раніше Ясько повідомила, що консиліум лікарів після відвідин Саакашвілі терміново зробив заяву про необхідність його негайного переведення до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.
1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.
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