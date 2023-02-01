Саакашвілі поскаржився на свій фізичний стан і попросив про лікування: фото змарнілого політика

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі 1 лютого відеозв'язком з тбіліської клініки Vivamedi взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Політик показав на камеру, який має вигляд після перебування під вартою.

Про це повідомляє "Грузія online".

В залі суду були члени сім'ї та прихильники Саакашвілі. Експрезидент заявив, що зараз його стан здоров'я тяжкий. На підтвердження цього політик підняв футболку і показав, що він критично схуд. Після цього відеокамеру відключили.

"Усі свої знання я віддав Грузії. Єдине, про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився", - сказав експрезидент.

Скриншоти з прямого включення опубліковані на Facebook-сторінці Саакашвілі. "Міхеіл Саакашвілі приєднався до засідання суду дистанційно", - йдеться в тексті підпису.

До слова, ресурс "Новини Грузія" пише, що Саакашвілі українською мовою зачитав своє звернення до України, заявивши, що впевнений у перемозі. "Але якщо не доживу, моє серце має бути поховано в Києві", - процитувало його видання.

Що відомо про стан здоров'я Саакашвілі

Американський експерт-токсиколог Девів Сміт вважає, що Саакашвілі могли отруїти важкими металами у грузинській в'язниці. Зокрема, це могли бути ртуть, миш'як і барій.

Раніше неурядовий центр "Емпатія" повідомив: висновки комісійної судово-медичної експертизи вказують на те, що експрезиденту не можна залишатися за ґратами. У нього виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", хоча до арешту він був майже здоровим.

До слова, у грудні 2022-го відео з палати Саакашвілі виклали до Мережі. На ньому видно, як змарнілий політик пересувається з ходунками.

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