Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові: як почувається політик

Особистий лікар експрезидента Грузії переконаний, що Саакашвілі потрібно перевести із в'язниці в міську лікарню.

Експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові.

Про це повідомив особистий лікар політика Ніколоз Кипшидзе, пише "Інтерфакс".

Процедуру переливання крові Міхеїлу Саакашвілі провели вночі у п'ятницю, 22 жовтня. У суботу стан його здоров'я стабілізувався.

"Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався", - зазначив Ніколоз Кипшидзе.

Особистий лікар експрезидента Грузії переконаний, що Саакашвілі потрібно перевести із в'язниці в міську лікарню, оскільки в політика є проблеми із здоров'ям.

Нагадаємо, що в середу, 20 жовтня, грузинська прокуратура висунула експрезиденту Грузії Михеїлу Саакашвілі, який повернувся на батьківщину після 8 років відсутності, звинувачення в незаконному перетині кордону.

Раніше Міхеїл Саакашвілі мотивував своє рішення повернутись до Грузії тим, що має намір взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте, на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту політик оголосив голодування і називає себе політв’язнем.

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