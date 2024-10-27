Саакашвілі закликав опозицію бойкотувати роботу парламенту Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, закликав опозицію до бойкоту парламенту після парламентських виборів, які відбулися в суботу, 26 жовтня. Оголошені ЦВК результати він називає сфальсифікованими.

Про це грузинський політик написав у соцмережах.

"Звичайно, ніхто не має входити до парламенту! Зараз не час посипати голову попелом про те, як нас обдурили. Зараз настав час великих протестів, щоб показати світові, що ми боремося за свободу і що ми народ, який не зазнає несправедливості. Часу дуже мало!" - йдеться у дописі.

Партія Саакашвілі "Єдність-Національний рух", яка, за інформацією грузинського ЦВК, зайняла третє місце на виборах, заявила, що не братиме участі в роботі парламенту через фальсифікацію результатів голосування.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також не визнає офіційних результатів парламентських виборів, які відбулися в суботу, 26 жовтня. закликала прихильників опозиції виходити на мітинги увечері у понеділок, 28 жовтня.

Раніше опозиційні партії Грузії звинуватили владу у фальсифікаціях результатів парламентських виборів та пригрозили протестами.

Нагадаємо, на ранок неділі, 27 жовтня, за результатами підрахунку 99,3% провладна партія "Грузинська мрія" отримала 54% голосів. Парламентські вибори, по суті, стали водорозділом для країни щодо вектору її руху - до ЄС і НАТО чи до Росії.

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