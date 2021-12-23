Саакашвілі знову не прийшов до суду: адвокат говорить про погіршення здоров'я

Саакашвілі знову не прийшов до суду: адвокат говорить про погіршення здоров'я

Наразі Міхо перебуває у тюремній лікарні в Горі.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі сьогодні, 23 грудня, через погіршення здоров’я не братиме участь в судовому процесі проти нього.

Про це повідомив адвокат Міхо Димитрі Садзаглішвілі, пише "Інтерфакс-Україна".

Варто зазначити, що 21 грудня кохана затриманого, депутака "Слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла "Сніданку з 1+1", що Саакашвілі наразі перебуває у дуже слабкому стані. "Він у дуже слабкому стані. Дуже втратив вагу. Є багато серьозних симптомів, які мене занепокоюють. Але дух в нього бойвий. Я, насправді, вражена цим", - розповіла вона.

Водночас його адвокат суд називає політичним переслідуванням. "Ця справа є продовженням політичного переслідування Михеіла Саакашвілі. Прокуратура не представила жодного конкретного звинувачення", - сказав Садзаглішвілі.

Натомість прокурор Лаша Цхвітарія заявив, що звинувачень проти Саакашвілі більш ніж достатньо.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Він не їв 50 днів. Його шпиталізували до військової лікарні через важкий стан здоров'я.

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