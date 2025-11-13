Саакашвілі звернувся до Зеленського з несподіваним проханням

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі / © Facebook / Міхеіл Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі попросив українського президента Володимира Зеленського внести його до списку «цивільних полонених» із можливістю обміну для повернення до України.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі пояснив своє прохання тим, що учора, 12 листопада, його було переведено із тюремної лікарні, де протягом останніх трьох років експрезидент лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці.

«Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням», — наголосив політик.

Саакашвілі нагадав, зо його було заарештовано і засуджено спершу за «абсолютно вигаданою справою», яка була пов’язана із активністю політика в Україні.

«У новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене, мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. В матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії», — йдеться у зверненні Саакашвілі.

Політик наголосив, що його переслідування очевидно пов’язане із війною, яку розв’язала Росія, зазначивши, що він залишається громадянином України і донедавна був головою Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, де працював під керівництвом Зеленського.

«Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками», — звернувся Саакашвілі до українського президента.

Нагадаємо, у березні 2025 року суд у Тбілісі визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині грузинського кордону. Загальний строк його ув’язнення, з урахуванням попередніх вироків, становитиме 12 років і 6 місяців.