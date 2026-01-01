Саботаж переговорів та образа на Трампа: як Путін намагається підірвати мирний план, звинувачуючи Україну

Реклама

Американські ЗМІ повідомили, як у середу, 31 грудня, директор ЦРУ Джон Реткліфф доповів Дональду Трампу, що Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, розташованій у тому ж регіоні, що й резиденція Путіна, але не в безпосередній близькості. Після цього президент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social посилання на статтю New York Post «Бравада Путіна про „атаку“ показує, що саме Росія стоїть на заваді миру».

Фейк про атаку 91 безпілотника по резиденції Путіна на Валдаї у понеділок, 29 грудня, поширив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров — наступного дня після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді. Хоча Міноборони РФ повідомляло, що в ніч проти 29 грудня над територією Росії було збито всього 89 БПЛА. Та й жителі самої Новгородської області нічого не бачили, не чули вибухів і не отримували сповіщень на свої телефони про наближення якихось дронів.

Чи спрацювала чергова брехлива маніпуляція Кремля? Чого від Росії у переговорному процесі очікувати протягом перших місяців 2026 року? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трамп відреагував: проте США не змінили позицію

Ще в понеділок, 29 грудня, під час візиту прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до США, Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що «був дуже розлючений», коли Путін розповів йому про вигадану атаку українських безпілотників по його резиденції на Валдаї. Разом із цим президент США не виключив, що це може бути фейком.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон розкритикував Трампа за цю заяву, додавши, що Путін відомий брехун. За словами колишнього командуючого збройними силами США в Європі Бена Годжеса, Київ не отримав би жодної вигоди від атаки по резиденції Путіна. Сили оборони України навпаки зосереджені на ударах по російській нафтовій і газовій інфраструктурі.

«Найгірше те, що Трамп повірив цьому одразу після телефонної розмови з Путіним. Він повірив моментально», — сказав Годжес у коментарі Bild.

Цей фейк у Кремлі, вочевидь, вигадували цілу ніч проти понеділка, 29 грудня. Після зустрічі з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді Трамп одразу не зателефонував Путіну, як обіцяв, а поговорив із ним якраз 29 грудня. Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін розповів Трампу про вигадану атаку українських безпілотників по резиденції, після чого американський президент нібито змінив підхід до України та особисто президента Зеленського.

У Кремлі погрожували посилити свою переговорну позицію, передовсім з американцями. Лавров заявив, що Росія визначила цілі для удару у відповідь. Володимир Зеленський попередив, що треба бути уважними й чекати удару по державним будівлям у Києві. Очевидно, що Путін будь-що хоче зірвати переговорний процес, адже зупиняти війну він не збирається, наказавши своїм військам наступати на Запоріжжя. За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, Москва прагне нівелювати прогрес, якого досягли Україна та її західні партнери.

Проте навряд чи Путіну вдасться кардинально змінити підхід адміністрації Трампа до переговорів з Україною. Надто напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2026 року, коли американці переобиратимуть третину Сенату й всю Палату представників. Нещодавнє опитування The Economist/YouGov показує, що майже половина американців не підтримують дії Трампа щодо війни Росії проти України. Тож із думкою американців команді чинного президента США все ж доведеться рахуватися.

Що Путін робитиме далі: ціль — зірвати переговори

У новорічному привітанні Володимир Зеленський сказав, що мирна угода, яку так наполегливо просуває адміністрація Трампа, готова на 90%.

«Лишається десять. І це значно більше, ніж просто цифри… Росія не закінчує свої війни сама. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають „жест доброї волі“. Це можуть підтвердити всі, на кого в різні часи Москва війною йшла. Польща, Туреччина, Фінляндія, Сирія, Грузія, Абхазія, Осетія, Чечня — і цей список можна продовжувати безкінечно, бо майже вся територія Росії зібрана з воєн», — заявив український президент.

Нещодавно польський премʼєр Дональд Туск заявив, що вперше від початку повномасштабного російського вторгнення на горизонті з’явився мир і війна може швидко закінчитися. В новорічному зверненні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що 2026 рік може стати вирішальним як для самої ФРН, так і для цілої Європи, додавши, що агресія Росії була та є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи.

За інформацією німецького видання Die Welt, європейські країни, передовсім Франція та Британія, готові відправити свої сили в Україну для моніторингу дотримання режиму припинення вогню протягом перших шести місяців після припинення бойових дій. Ще навесні 2025 року адміністрація США вимагала від Росії погодитися на режим припинення вогню на 30 днів, погрожуючи запровадити санкції. Проте після саміту з Путіним на Алясці Трамп змінив свою позицію. А вже в листопаді 2025 року росіяни «злили» в американські ЗМІ свій «мирний» план капітуляції України, за який вхопився Вашингтон.

«Росія не виявляє жодної готовності погодитися на припинення вогню чи відступити від своїх максималістських вимог. Немає жодних ознак готовності до переговорів. Ми навіть не на тому етапі, коли б розглядали можливість переговорів із Росією. Путін хоче продовжувати війну. Той, хто досі думає, що він хоче миру після виступів Путіна останніми днями, сліпий і глухий», — вважає експерт Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге.

Крім наказу Путіна наступати на Запоріжжя, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доручив розширити так звану буферну зону в Сумській та Харківській областях поблизу російського кордону. Воєнна риторика Кремля загострюється. Заяви, що лунають із Москви про необхідність виходу Сил оборони України з Донбасу — лише димова завіса. Путін неодноразово наголошував на незмінності вимог від червня 2024 року. А це, серед іншого, повний російський контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, які очільник Кремля ще у вересні 2022 року незаконно записав до конституції РФ.

Тому Росія буде вигадувати нові фейки, як-то «атака» на резиденцію Путіна, щоб зірвати переговори й посіяти розбрат між Україною, Європою та США. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це звична російська тактика: звинувачувати іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам. У середу, 31 грудня, до українського МЗС викликали послів Індії та Пакистану, щоб довести несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито «напад» на резиденцію Путіна.

У Кремлі запевнили, що не вийдуть із переговорного процесу з американцями. Втім переважна більшість експертів сумніваються, що Трампу вдасться змусити Путіна піти хоча б на припинення вогню. Росія продовжує масовані ракетно-дронові атаки по українській енергетичній інфраструктурі, яких адміністрація США вже не помічає. Ба більше, під час зустрічі з Зеленським у Мар-а-Лаго Трамп говорив, що й Україна б’є по цілям у Росії, на що та відповідає.

Німецьке видання Spiegel повідомляло, що під час відеоконференції напередодні зустрічі з Трампом у Флориді європейські лідери закликали Зеленського до обережності з президентом США. За словами президента Литви Гітанаса Науседи, апетити Росії на переговорах занадто великі.

«США мають важелі впливу. Найближчі кілька тижнів покажуть, чи хоче Росія миру й чи готова вона до повноцінних переговорів», — додав Науседа.

