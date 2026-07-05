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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Салюти обернулися вогнем: Бруклінський міст спалахнув під час свята (фото)

Вогонь на Бруклінському мосту в Нью-Йорку загасили за хвилину, збитки невідомі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пожежа на мосту

Пожежа на мосту / © Associated Press

На ділянці Бруклінського мосту в Нью-Йорку спалахнув вогонь через феєрверки, запущені з конструкції під час святкування Дня незалежності США.

Про це пише New York Post.

«Полум’я спалахнуло на Бруклінському мосту, коли з нього запускали феєрверки в під час святкового шоу», — зазначають журналісти.

За даними видання, полум’я було загашено протягом хвилини. Поки невідомо, чи отримала конструкція пошкодження.

Під час святкування загорівся міст / © Associated Press

Під час святкування загорівся міст / © Associated Press

Бруклінський міст — один із найстаріших висячих мостів у США, його відкрили 1883 року. Він поєднує райони Манхеттен і Бруклін і є значною пам’яткою Нью-Йорка. Щороку 4 липня в американських містах відбуваються масові феєрверки, але подібні інциденти трапляються рідко через суворі заходи безпеки під час поводження з піротехнікою.

Нагадаємо, у Вашингтоні, де мали відбутися головні урочистості, атмосферу святкування затьмарює рекордна спека. Організатори традиційного параду до Дня незалежності повідомили про його скасування через екстремально високі температури.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
735
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