"Салют" для Байдена: під час візиту президента США до Азії в КНДР здійснили запуски балістичних ракет

"Салют" для Байдена: під час візиту президента США до Азії в КНДР здійснили запуски балістичних ракет

Три ракети були випущені з району поблизу Пхеньяна в той час, коли Джо Байден завершував свій візит до Токіо.

У середу, 25 травня, під час завершення візиту президента США Джо Байдена до Азії збройні сили КНДР здійснили запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap.

Через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента, з району Сунан поблизу Пхеньяна було випущено три балістичні ракети.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що перша ракета була запущена о 6 ранку за місцевим часом (21:00 GMT) у середу, другий запуск відбувся через 37 хвилин, а третій – через п’ять хвилин.

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Два з трьох запущених КНДР снарядів впали за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Інформації про район падіння третьої ракети поки не надходило. Міноборони Японії продовжує збирати дані про здійснені випробування.

В Індо-Тихоокеанському командуванні ЗС США заявили, що Вашингтон обізнаний про ракетні пуски КНДР, вважає їх дестабілізуючими, однак вони не становлять безпосередньої загрози США або їхнім союзникам. У заяві командування сказано, що відданість США обороні Південної Кореї та Японії “залишається залізною”.

Японія висловила протест КНДР, назвавши запуск прямою провокацією.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 травня, так звані “міністри закордонних справ” невизнаних у світі псевдодержавних утворень на Донбасі Наталія Ніконорова та Владислав Дейнего зустрілися в Москві із послом КНДР у Росії Сін Хон Чхолем.

КНДР запустила четверту ракету від початку року в бік Японського моря

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