Сам на сам із Росією: як Європа готується до можливої війни та чи готова самостійно боронити континент

Винищувачі / © Associated Press

Реклама

Європейські члени НАТО вже почали закладати основу для оборони на випадок, якщо російські війська ступлять на територію Альянсу. Хочі диктатор Володимир Путін запевняє, що РФ не нападатиме на країни НАТО.

Про це пише Бі-бі-сі.

Зростання кількості інцидентів, що порушують повітряні кордони країн НАТО, спричинило різке загострення напруженості в Європі та викликало занепокоєння щодо довгострокових намірів Росії. Наразі очевидних ознак підготовки до вторгнення, таких як перекидання військ, немає. Тому більшість оцінок називають терміни в кілька років, протягом яких Росія може підготуватися і розпочати повномасштабну війну в Західній Європі.

Реклама

У НАТО впевнені, що Росія веде гібридну війну, і вже розпочали військові операції для протидії цим загрозам.

До таких дій НАТО відносить випадки пошкодження кабелів у Балтійському морі від 2023 до початку 2025 року. Хоча Росію прямо не звинувачують у цьому, генсек НАТО Марк Рютте 4 вересня фактично заявив, що пошкодження кабелів пов’язані з діями Росії.

2025 року НАТО запустило операцію «Балтійський страж» (Baltic Sentry), мета якої — захистити інфраструктуру від зовнішніх загроз. Від того часу випадків пошкоджень кабелів не було.

В останні тижні збільшилась кількість інцидентів з порушеннями повітряного простору країн НАТО, де Росія або прямо бере участь, або її підозрюють у цих діях.

Реклама

Як НАТО збирається воювати з Росією

Те, як російські війська воюють в Україні зараз, навряд чи буде застосовуватися в конфлікті з країнами НАТО.

Позиційна війна, до якої вдалися обидві сторони, виникла через те, що Росії не вистачило військ для швидкої перемоги над Україною в лютому-березні 2022 року. Зараз російська армія найбільш ефективна саме в такій війні.

«Загальна тактика НАТО на східному фланзі полягає в стримуванні передових частин супротивника, швидкому перекиданні засобів посилення і потім оперативному стягуванні основних сил до місця бойових дій. Для цього у восьми країнах розміщені багатонаціональні бойові групи. Вони перебувають у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Болгарії«, — пишуть журналісти.

Загальна чисельність армій країн НАТО складає в середньому за різними підрахунками 3,5 млн військових (від 3,2 до 3,8 млн), з яких 1,3 мільйона — це американські військові.

Реклама

У публікації науково-дослідницького центру Breguel йдеться, що чисельність армій тільки європейських країн-членів НАТО становить 1,47 млн.

Штатна чисельність російської армії — 2 209 130 осіб, з яких лише 1,5 млн — військовослужбовці, а решта — цивільний персонал.

Водночас Росія веде криваву війну в Україні, у якій беруть участь понад 700 тисяч російських військових, і постійно потребує поповнення втрат у бойових підрозділах. Тому збільшити чисельність російських збройних сил важко — поповнення «з’їдає» війна.

Можливий напад Росії на НАТО — що відомо

Видання Bild із посиланням на власні джерела в розвідці однієї з європейських країн повідомляло, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024 року або 2025-го, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після певної затримки.

Реклама

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа знову «стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років», і попередив про можливість нападу Росії за п’ять-вісім років.

Американська розвідка повідомляла, що Росія не хоче прямого воєнного конфлікту зі США і НАТО і продовжуватиме асиметричну діяльність, яка, за її оцінками, не перетинатиме поріг воєнного конфлікту в глобальному масштабі.

Дехто стверджує, що Росія неодмінно нападе.

«Питання в тому, коли вони почнуть наступну війну», — зазначала Кая Каллас, коли вона була прем’єр-міністром Естонії.

Реклама

Еммануель Макрон, президент Франції, у березні вказав на стрімке переозброєння Росії. Інші скептично ставляться до того, що російські амбіції виходять далеко за межі річки Дніпро.

Колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО, хоча зараз Москва не має достатньої військової сили для цього. Втім, Кремлю надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який би дав сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР.

Аналітики кажуть, що Кремль використовує старі традиційні інформаційні наративи та ядерні загрози, намагаючись віддалити США від України та НАТО.