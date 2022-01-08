"Сам виїхав на зустрічну смугу": в Польщі внаслідок ДТП загинув 29-річний українець

Після численних дій медиків, життєві функції постраждалого відновилися, і його госпіталізували, проте невдовзі після цього хлопець помер.

29-річний українець загинув у Польщі внаслідок аварії на дорозі у Страмниці, що на північному заході Польщі. За попередньою інформацією, чоловік з невстановлених наразі причин виїхав на зустрічну смугу і врізався в авто.

Про це пише польський портал tvn24.

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Представники місцевої поліції повідомляють, що українець рухався на автомобілі Daewoo Matiz близько 08:30 за місцевим часом по дорозі №163. Раптом він повернув на зустрічну смугу, де врізався у Ford, що їхав на зустріч.

Внаслідок зіткнення 29-річний водій Daewoo Matiz загинув. Як повідомляє Пауліна Хейгель, медпрацівниця Західнопоморської служби швидкої допомоги, медики довго боролися за життя чоловіка. Після численних дій "швидкої", життєві функції постраждалого відновилися, і його госпіталізували. Проте невдовзі після цього хлопець помер.

60-річного водія Ford у свідомості та з болем у грудях госпіталізували. На щастя, його життю нічого не загрожує. У поліції кажуть, що на момент аварії він був тверезий.

Наразі поліція під наглядом прокуратури з’ясовує точні причини смертельної ДТП.

Нагадаємо, у грудні в Польщі сталося дві смертельні ДТП, в яких загинули українці.

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