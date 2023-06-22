"Сама притулила пістолет до шиї": переселенку з України застрелив власний бойфренд-німець

Місцевий німець, який виявився мисливцем і мав чимало різної зброї, упритул застрелив власну кохану з України.

У Німеччині місцевий застрелив українку, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ до України втекла туди від жахів війни.

Про це повідомляє Bild.

39-річна Юлія навесні 2022 року втекла зі своєю десятирічною дочкою від жахів війни в Україні. У Німеччині вона мріяла про нове життя. Але в нібито безпечному будинку жінку знайшла смерть - її застрелили впритул.

Наразі відомо, що Юлія проживала у Німеччині зі своїм 50-річним коханим - місцевим мешканцем Францом. Саме він і випустив злощасну кулю в тіло жінки.

Зазначається, що під час скоєння злочину рівень алкоголю в крові обвинуваченого становив 1,4 проміле, адже після роботи чоловік випив кілька келихів пива і пів пляшки віскі.

Водночас сам обвинувачений, який виявився мисливцем і має зброю на законних засадах, розповідає свою версію, мовляв це було випадково.

"Юля не могла повірити, що в мене є тяжка зброя, вона дуже хотіла побачити мої іграшки... Потім вона приставила пістолет до шиї і сказала: "Тисни на курок, або не смій". І раптом пролунав постріл. Випадково..." - сказав Франц.

Водночас суддя не вірить у нещасний випадок,. Не підтримують версію мисливця і двоє поліцейських, які першими прибули на місце інциденту.

"Обвинувачений виглядав абсолютно адекватним. Він був у стані алкогольного сп'яніння, але міг розбірливо говорити. Оскільки я сам розумію російську мову, то зміг з ним поспілкуватися. Він чітко сказав: "Я стріляв", - розповів поліціянт.

Старший офіцер додав: "Обвинувачений виглядав абсолютно холоднокровним. Він спокійно підійшов до мене і сказав, що хоче закурити".

Нагадаємо, у селі на Одещині 84-річний дідусь вбив свого 41-річного онука. Він розстріляв чоловіка та закопав його тіло у дворі. Сусідам ж підозрюваний заявив, що онук вирішив приєднатися до ЗСУ.

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