Сама відчинила двері викрадачам: у США три жінки викрали немовля прямо з рук матері

Сама відчинила двері викрадачам: у США три жінки викрали немовля прямо з рук матері

Матері дитини вдалося сфотографувати номерний знак автомобіля викрадачів.

Поліція в Техасі, США затримала групу жінок, причетних до викрадення 20-місячної дитини. Слідчі переконані, що це був цілеспрямований напад, коли підозрювані знали свою жертву. Розслідування активно триває.

Про це повідомляє сайт Newsweek.

Хлопчик і його мати перебували в номері мотелю, коли жінка почула стук у двері, повідомляє поліція. "Слідство припускає, що мати відчинила двері сама, бо подумала, що прийшла її подруга". У кімнату ввірвалися три жінки. Зусиль матері 20-місячного хлопчика виявилось недостатньо. Жінки силоміць забрали дитину і кинулись до автомобіля.

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"Офіцери вилучили відео спостереження, на якому видно, як три жінки приїжджають до мотелю на чорному позашляховику. На відео видно, як автомобіль паркують на задній стоянці мотелю і з нього виходять три жінки. Вони чекають біля задніх дверей, доки мати дитини, нічого не підозрюючи, відкрила їм двері зсередини", — розповідають правоохоронці.

За кілька хвилин видно, як жінки виходять із тих самих дверей вже з немовлям на руках і біжать до позашляховика. Мати дитини кинулась за ними. Жінці вдалось зняти передній номерний знак з автомобіля викрадачів, перш ніж вони змогли втекти зі стоянки.

У заяві, опублікованій у Facebook 19 жовтня, поліція заявила: "Офіцери, які виїхали на місце події, впізнали позашляховик — чорний Jeep Renegade — за номерним знаком, який сфотографувала мати хлопчика". Правоохоронці негайно почали перевіряти територію. Один з офіцерів Гарленда помітив, як позашляховик рухався у північно-захдному напрямку.

Поліцейські наздогнали автомобіль і зупинини його. Всередині були жінка-водій, 11-річний хлопчик та викрадена дитина. Немовля було неушкоджене. Його благополучно повернули рідній матері.

Ні про стосунки 11-річного хлопчика з підозрюваними, ні про особу неповнолітнього поки не повідомляють.

Пізніше 28-річна Ромейша Браун — друга з підозрюваних — сама прийшла до відділку і здалась. "Жінку одразу заарештували", — повідомила поліція, яка оприлюднила фотографію Браун. За данними поліції, пізніше було заарештовано і третю підозрювану. Про неї жодних свідчень поки немає.

Згідно зі свідченнями поліції Гарленда, "всі особи перебувають у відділку Гарленда за звинуваченням у викраденні. Заставу не встановлено".

Нагадаємо, у США знайшли дівчинку, яку нібито викрав власний батько 14 років тому. Вже 19-річна Жаклін Ернандес, що весь час проживала в Мексиці, сама вийшла на зв'язок з матір’ю в соцмережах і домовилась про зустріч на кордоні США. Там дочку з матір’ю зупинили правоохоронці. Після численних перевірок матір таки забрала дівчину додому.

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