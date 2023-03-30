Самарський депутат подав скаргу на штраф через відео з локшиною на вухах

У Росії депутат Самарської губернської думи від КПРФ Михайло Абдалкін подав скаргу на ухвалу Новокуйбишевського суду у справі про локшину.

Про це він написав у своєму офіційному обліковому записі в соціальних мережах.

"Вважаємо, що рішення є політично мотивованим, а висновки не ґрунтуються на законодавстві про адміністративні правопорушення", — повідомив Михайло Абдалкін.

Нагадаємо, 28 лютого, на пленарному засіданні Самарської губернської думи вчинок депутата обговорили. У результаті керівництву партії запропонували виключити його зі своїх лав.

Також суд ухвалив рішення оштрафувати депутата на 150 тисяч рублів, що дорівнює 3 488 упаковкам локшини.

Михайло Абдалкін поскаржився на образи на свою адресу через локшину історію.

Додамо, що в описі профілю в соцмережах депутат Самарської Губернської Думи представив себе, як обурювач спокою та профспілковий лідер.

Раніше диктатор РФ Володмир Путін зазначав, якщо Росія розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

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