"Саме 17 вересня": Туск нагадав про напад СРСР на Польщу після нової атаки РФ

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нова атака російського безпілотника поблизу українського Ягодина, неподалік польського кордону, сталася у символічну для Польщі дату. Йдеться про 17 вересня — день, коли 1939 року Радянський Союз розпочав вторгнення до Польщі.

Заяву польського прем’єра цитує видання RMF24.

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«Я отримав ще одне повідомлення — атака Росії на західну частину України завершилася. Дуже близько до польського кордону, неподалік від українського Ягодина біля Дорогуська, знову, ймовірно, атакували автозаправну станцію. Був дуже потужний вибух. Наші літаки були підняті в повітря. Це 17 вересня — особливий день, зокрема й з погляду сьогоднішньої безпеки», — сказав польський прем’єр.

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Туск мав на увазі 17 вересня 1939 року, коли Червона армія вторглася на територію Польщі зі сходу після початку Другої світової війни. Напад відбувся після укладення нацистською Німеччиною та СРСР пакту Молотова-Ріббентропа з таємним протоколом про розмежування сфер впливу у Центрально-Східній Європі.

Цього ж дня, 17 вересня 2026 року, польські військові підняли в повітря винищувачі через російську атаку по цілях на заході України.

Що відбувалося в Польщі під час атаки

За інформацією речника Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковника Яцека Горишевського, приблизно за 4 км від польсько-українського кордону, на українській території, ймовірно, впав або був знищений безпілотник, який швидко наближався до польського кордону. Військові уточнювали дані своїх систем, щоб встановити обставини інциденту.

О 12:46 польські військові повідомили про завершення операції авіації, яку проводили у зв’язку із загрозою російської повітряної атаки на цілі на західній Україні. Через дві хвилини було скасовано попередження Урядового центру безпеки для мешканців прикордонних районів.

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До цього жителі повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали попередження RCB про загрозу повітряної атаки.

Для забезпечення необхідної свободи дій військових літаків тимчасово призупинили роботу аеропорти в Любліні та Ряшеві. Після завершення операції авіації ці обмеження були скасовані.

Нагадаємо, новий інцидент біля Ягодина стався через кілька днів після попередніх російських ударів безпосередньо поблизу польського кордону. 13 вересня російський безпілотник влучив у локомотив поїзда Київ-Варшава приблизно за 2 км від польського кордону, а інший дрон атакував об’єкт біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Тоді польська влада також піднімала військову авіацію для захисту повітряного простору країни.

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