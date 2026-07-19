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«Саме цього хотів Ліндсі Грем»: Трамп висунув нову умову щодо нового санкційного закону проти РФ
Дональд Трамп вимагає санкцій проти Ірану в одному пакеті з РФ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Конгрес розширити законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, що готується, включивши до нього аналогічні обмеження щодо Ірану.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 19 липня.
«Республіканці повинні додати Іран до законопроєкту про санкції проти Росії. Саме цього хотів Ліндсі (покійний сенатор Ліндсі Грем — Ред.), і це мало статися. Це важливо», — наголосив Трамп у своєму дописі.
Нагадаємо, у квітні 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії. Проте документ понад рік «лежав у шухляді». Незадовго до своєї смерті Грем оголосив про досягнення компромісу з адміністрацією США, який дозволяв зрушити процес із мертвої точки.
Оновлену редакцію документа, що отримала назву «Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії 2026 року», було представлено в Сенаті відразу після раптової смерті політика 11 липня.
Нагадаємо, 11 липня Ліндсі Грем помер у Вашингтоні. Перед цим, 10 липня, сенатор побував у Києві.
Раніше про те, що у підготовлений Ліндсі Гремом законопроєкт про санкції проти Росії можуть бути включені Іран та «Хезболла», Трамп сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Іраку 14 липня.