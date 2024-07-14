Саме війна створює російську державу: експерт-міжнародник вдповів, чи змінить РФ наміри щодо України

За словами фахівця Даніеля Шеліговського, Захід має змінити "підхід з реактивного на проактивний".

Лише реальна загроза стабільності режиму очільника Кремля Володимира Путіна може змінити його розрахунки щодо України.

Про це сказав в інтерв'ю Kyiv Post керівник Східної програми Польського інституту міжнародних відносин доктор Даніель Шеліговський.

Просто підтримувати Україну недостатньо, наголосив він.

За словами експерта, війну потрібно фізично перенести на територію Росії і дозволити Україні атакувати необхідні цілі.

До цього Захід лише реагував на дії Росії і не робив жодних активних кроків, тож багато хто, за словами фахівця, вважає, що Україна не воює з Росією, а Захід має виявити активну позицію, проводити наступальні інформаційні операції проти російського режиму і Росії, створювати як внутрішні, так і зовнішні проблеми для режиму, виснажувати російські ресурси і ускладнювати їм життя в різних частинах світу.

"Це неправда - ми дійсно воюємо з Росією, тому що Росія воює з нами", - підкреслив експерт.

За його словами, якщо не виникне реальної загрози стабільності російського режиму, очільник Кремля не змінить своїх розрахунків щодо України.

Даніель Шеліговський впевнений, що для Путіна пріоритетом є виживання свого режиму, і війна є його фундаментальним елементом.

"Війна створює російську державу і саме на ній ґрунтується новий суспільний договір. Якщо виникне реальна загроза владі Кремля, розрахунки Путіна щодо України можуть змінитися. Історія показує подібні приклади. Ми бачили, як Франція вийшла з Алжиру через дестабілізацію політичної ситуації всередині Франції та загрозу стабільності уряду", - вважає експерт.

Він упевнений, що просто підтримати Україну буде недостатньо. Війну необхідно фізично перенести на територію Росії і дозволити Україні атакувати необхідні цілі та завдавати ударів по всіх стратегічних об'єктах.

"Зі свого боку, Захід повинен змінити свій підхід до російського суспільства. Нинішній підхід призвів до того, що росіяни колективно насолоджуються відсутністю відповідальності", - вважає експерт.

"Санкцій має зазнати російське суспільство"

Даніель Шеліговський підкреслив, що російські громадяни не беруть на себе відповідальність за дії московського режиму, незважаючи на колективну його підтримку.

"Я вважаю, що санкцій має зазнати російське суспільство, а не тільки еліти. Таким чином, ми можемо зруйнувати суспільний договір, заснований на війні, і чинити тиск з метою дестабілізації системи зсередини", - додав експерт.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може бити західною зброєю по території РФ, що чітко визнано міжнародним правом.

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