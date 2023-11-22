Саміт G20: що нового Путін сказав про Україну та чому відмовилися від участі Байден і Сі

Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від "мирних переговорів".

Президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзіньпін відмовилися від онлайн зустрічі G20, яка відбулася сьогодні, 22 листопада. На ній вперше за 2 роки бере участь російський диктатор Володимир Путін.

Чому лідери двох найпотужніших держав не вийшли на зв’язок і хто з партнерів України таки пішов слухати виступ диктатора – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Чому Сі та Байден відмовилися від зустрічі

Джозеф Байден і Сі Цзіньпін сколихнули світову спільноту. Одразу після візиту другого до Сан-Франциско обидва лідери відмовилися взяти участь в онлайн саміті G20.

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Багато ЗМІ і справді вхопилися у те, що вся річ у Путіні. Так, це було б правильно, бо сидіти й дивитися в очі цьому людожеру навряд чи дуже цікаво, а розмовляти з ним цивілізованими методами – вкрай цинічно. Але це не завадило бути на саміті президенту Франції Емманюелю Макрону, голові Євроради Шарлю Мішелю, президентці Єврокомісії Урсулі Фон дер Ляєн, прем’єру Канади Трюдо і так далі. Тож цей висновок майже напевно неправильний.

Проте Путін там таки виступив, причому, як завжди, завів таку шарманку, що аж вуха в’януть. На відео трансляції видно, як прем’єр Іспанії Санчес ніби від нудьги та нерозуміння ледь стримується, щоб не заснути. Прем’єр Індії Нарендра Моді намагався слухати уважно, але свою голову таки підстрахував рукою.

Що Путін сказав про Україну

У відповідь на виступи західних лідерів Путін заговорив про війну. На його думку, всі нібито занадто акцентують на тому, що Росія почала війну, а мають натомість звернути увагу на те, що Україна не хоче миру. В цей момент у своїй труні, напевно, перевернувся англійський письменник Орвел. Його книга “1984”, схоже, потроху втілюється в реальність.

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На цьому путінська брехня не закінчилася. З початком війни в Україні світ пережив раптову економічну кризу, зокрема значно зросли ціни на пальне і продовольство. Виникли й логістичні проблеми. І хто ж у цьому винен, думаєте ви? Питання риторичне, але Путін вважає, що у всьому винні “великі економіки світу".

Річ у тім, що ця онлайн зустріч уже друга за останні два дні. На першій із них лідери обговорювали ситуацію на Близькому Сході. На ній, зокрема, був присутній президент Китаю Сі. Пекін намагається активно впливати на ситуацію в регіоні. Сам очільник КНР неодноразово виступав за створення повноцінної держави Палестина. На другій же країни більше звернули увагу на питання клімату та економічного розвитку. Напевно, кліматична повістка не є першочерговою для КНР.

Крім того, сьогодні Сі зустрічає в Пекіні іншого представника Росії – голову Держдуми РФ Володіна. Тож говорити про холод у відносинах двох диктатур зарано. Схоже, китайський лідер встиг обговорити, що хотів, і вирішив не засиджуватися на саміті. І Байдена, і Сі на саміті замінили чиновники нижчого рангу.

Що передувало

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін має намір взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 22 листопада в форматі онлайн. Водночас президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін відмовилися виступити на заході.

Президент-диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від "мирних переговорів" з Україною.

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