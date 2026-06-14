Саміт G7 накрив хаос через Трампа: союзники США готуються до складних розмов

Саміт G7 (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Саміт лідерів G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіані, проходить на тлі дедалі глибшого розколу між США та їхніми союзниками. Головною причиною напруги стала політика президента США Дональда Трампа — від ударів по Ірану до погроз щодо Гренландії та критики НАТО.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Лідери найбагатших країн світу востаннє збиралися в Евіані 2003 року — невдовзі після вторгнення США в Ірак, яке різко критикували Франція та Німеччина. Тоді, попри суперечки, союзники намагалися зберегти видимість єдності.

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Тепер, за оцінками експертів, ситуація інша: європейські лідери вже не завжди сприймають Вашингтон як надійного партнера з ключових питань безпеки, клімату та міжнародної політики.

«Гренландія та Іран — це подвійний удар, і тепер союзники говорять: “Ми будемо співпрацювати з Трампом, де це можливо, але повинні говорити “ні”, коли це необхідно”», — сказав професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Купчан.

За його словами, розкол через війну в Іраку 2003 року не підривав основи НАТО чи G7. Нині ж усередині “Групи семи” немає єдиного бачення подальших дій.

Попри це, лідери намагатимуться знайти спільні позиції. На порядку денному — війни в Україні та Ірані, ризики для глобального енергетичного ринку, можливе закриття Ормузької протоки, а також вплив штучного інтелекту на ринок праці.

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Для президента Франції Еммануеля Макрона одним із головних викликів стане спроба втримати Трампа на саміті до кінця. Раніше американський президент уже достроково залишав зустрічі G7.

Макрон також запросив Трампа на вечерю у Версалі після завершення саміту. Вона має бути присвячена 250-річчю незалежності США, яку, як нагадують французькі чиновники, було закріплено договором, підписаним у Версалі 1783 року.

«Рецепт цього саміту, як і всіх самітів за участю Трампа, полягає в тому, щоб не допустити вибуху і створити враження, що все гаразд, хоча ніхто з них більше в це не вірить», — сказав директор Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.

Найбільше європейських лідерів турбує безпека України. Водночас, як зазначають аналітики, Трамп демонструє мало інтересу до відновлення мирних переговорів. Щодо Ірану, який є одним із головних питань для президента США, країни G7 не поспішають підтримувати американські військові дії.

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У Європі також дедалі складніше публічно підтримувати Вашингтон через різку риторику Трампа. За словами Шапіро, американський президент зробив відносини настільки токсичними, що європейським лідерам важко допомагати США, навіть коли вони цього хочуть.

Водночас усередині G7 немає єдності щодо того, наскільки далеко варто дистанціюватися від Вашингтона. Германия та Японія, які розташовані ближче до Росії та Китаю, діють обережніше. Канада може дозволити собі говорити жорсткіше про можливе віддалення від США.

Франція традиційно виступає за більш незалежний курс Європи від Вашингтона. Макрон ще під час першого терміну Трампа закликав до “стратегічної автономії” Європи.

Зміни помітні й у позиції Великої Британії. Лондон відмовився дозволити американським військовим літакам використовувати британські авіабази для наступальних операцій проти Ірану, хоча дозволяє польоти для так званих оборонних місій.

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На саміт також запросили президента України Володимира Зеленського та президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі. Французькі чиновники планують обговорення України, Ірану, Китаю та економічного дисбалансу між Пекіном і Заходом.

Однак, за словами аналітиків, головна інтрига саміту полягає не лише в порядку денному, а й у тому, чи зможуть союзники знайти спільну мову з Трампом і уникнути нового дипломатичного скандалу.

Раніше Трамп зробив чергову суперечливу заяву щодо війни. Так, він відмовився від своїх слів, які пролунали під час передвиборчої кампанії. «Я не гарантував, що війни не буде. Навіщо мені будувати найсильнішу армію у світі?» — сказав американський лідер. В цьому контексті Трамп, традиційно, не забув звинуватити свого попередника Джо Байдена у неефективному керівництві державою.

Також лідер Штатів також висловився про те, хто, на його думку, має врегулювати війну в Україні. «Нехай самі домовляються (лідери України та Росії — ред.). Це я привів їх до такого становища. Ну я не проти. Я маю на увазі, нехай вони домовляються. Це я довів їх до цієї позиції», — зазначив він.

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