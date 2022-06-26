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Саміт лідерів “Великої сімки” та загроза наступу з Білорусі: головні новини ночі 26 червня

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Саміт лідерів “Великої сімки” та загроза наступу з Білорусі: головні новини ночі 26 червня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 червня:

  • Лідери країн "Великої сімки" збираються на зустріч у Німеччині. Саміт розпочинається у неділю, 26 червня. Читати далі –>
  • Лідери країн G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) погодили заборону імпорту так званого “нового золота” з Росії. Читати далі –>
  •  Олексій Арестович стверджує, що малоймовірний наступ білоруської армії на Україну у прикордонній області наштовхнеться на лютий опір. Читати далі –>
  • Литовський президент заявив, що погрози Кремля не змусять його країну піти на поступки щодо перевезення російських товарів через свою територію. Читати далі –>
  • Польські прапори зникли з меморіалів жертвам радянських репресій у Катині Смоленської області та в Мєдному Тверської області РФ. Читати далі –>

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