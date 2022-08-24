Саміт майбутнього: Зеленський підтримав план Антоніу Гутерреша та запропонував провести захід в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має абмітний намір наступного, 2023 року, організувати Саміт майбутнього.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час свого виступу перед Радбезом ООН 24 серпня.

"Ми підтримуємо цей намір. І підкреслюємо: щоб будувати майбутнє, потрібно залишити на смітнику історії те, що завжди заважало людству жити в мирі, а саме агресію і колонізаторські амбіції. Тобто те, з чим Росія прийшла в Україну", – зазначив президент.

Він також додав, що вірить у розбудову майбутнього.

"Було би дуже непогано і символічно, що такий Саміт міг би пройти в Україні. Бо саме на нашій території, на території України зараз вирішується, чи буде взагалі майбутнє у нас, чи буде взагалі у світу майбутнє. Це вирішується і на Запорізькій АЕС, і в наших морських портах, і на Донбасі, і в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека. Безпека усього вільного світу", – сказав президент.

Зеленський подякував за розуміння ситуації нашої держави.

"Дякую за увагу! Дякую головуванню Китаю за можливість взяти участь в цьому засіданні в онлайн-форматі", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, де були діти. Їх довелося діставати з-під завалів.

Внаслідок обстрілу загинула 11-річна дівчинка.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.