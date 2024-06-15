Саміт миру: фінальний документ узгодять "в останні хвилини", його можуть підтримати не всі учасники – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 15 червня відкрив Саміт миру у Швейцарії.

У Швейцарії 15-16 червня проходить Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна. За даними ЗМІ, переговори щодо підсумкової декларації зустрічі ще тривають. Організатори очікують, що документ можуть ухвалити без згоди всіх сторін.

Про це пише швейцарське інформаційне агентство Keystone-SDA з посиланням на дипломатичні джерела.

"Серед делегацій все ще залишається кілька суперечливих моментів. У деяких випадках, як кажуть, суперечки точилися через окремі слова", – пише видання.

За даними джерел, переговори щодо підсумкової декларації Саміту миру триватимуть "до останньої хвилини" 16 червня – коли захід завершується.

Організатори саміту розглядають сценарій, за якого декларацію опублікують без консенсусу, а кожна держава зможе вказати, приймає вона її чи ні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Саміт миру стартував: заяви президентів України та Швейцарії

Нагадаємо, на Саміті миру у Швейцарії буде 92 країни.

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