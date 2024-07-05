Саміт НАТО у Вашингтоні: Столтенберг розповів, на що може розраховувати Україна

Липневий саміт НАТО має створити для України "міст до членства в Альянсі" та дуже потужний пакет підтримки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі у п'ятницю, 5 липня, заявив, що підтримка України буде найголовнішим питанням липневого саміту Північноатлантичного Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні.

Про це пише "Укрінформ".

"Найбільш терміновим завданням під час саміту є підтримка України. Україна має перемогти, і вона потребує нашої сталої допомоги. Тож я очікую, що під час саміту наступного тижня голови держав та урядів погодять змістовний пакет для України", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО пояснив, що насамперед йдеться про програму Альянсу з безпекової допомоги й тренування. Зокрема, НАТО забезпечить координацію та постачання міжнародної безпекової допомоги до України.

Для цього у Німеччині створять окреме командування НАТО зі штатом близько 700 службовців, а також нові логістичні вузли у країнах східного флангу Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що ці кроки не передбачають безпосередньої участі НАТО у війні, але дозволять посилити здатність України до самооборони.

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Другим важливим питанням, яке обговорюватиметься на саміті НАТО, будуть довгострокові фінансові зобов’язання країн-членів Альянсу.

"Я очікую, що союзники підтвердять рішучість підтримувати Україну у розбудові сил, що здатні здолати російську агресію сьогодні та стримати її у майбутньому. Від початку російського повномасштабного вторгнення союзники надавали близько 40 мільярдів євро військової допомоги щороку. Союзники погодилися, що це є мінімальною межею. Тож я очікую, що під час саміту вирішать зберегти цей рівень протягом наступного року", – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг пояснив, що країни-члени Альянсу визначатимуть розподіл фінансового навантаження відповідно розміру ВВП кожної держави. Такий механізм має забезпечити надання Україні такої підтримки, якої вистачить для перемоги над російським агресором.

"Третя складова – це більше негайної військової підтримки для України. Я очікую, що союзники нададуть більше систем протиповітряного захисту, більше боєприпасів та інших спроможностей. Четверте – укладення більшої кількості двосторонніх безпекових угод з Україною. Багато вже укладені, я очікую, що їх стане більше під час саміту", – сказав генсек НАТО.

П'яте завдання липневого саміту НАТО — поліпшення взаємосумісності сил НАТО та ЗСУ, сприяння розвитку ВПК України та розширення співробітництва у сфері новітніх військових технологій. Всі ці кроки повинні не тільки посилити обороноздатність України, а й підготувати її до вступу в НАТО.

"Все це створює для України міст до членства в Альянсі та дуже потужний пакет підтримки. Тож Україна наближається до НАТО", – наголосив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг сподівається, що Україна вступить до НАТО протягом наступних 10 років. Але зараз Україні потрібна підтримка, щоб швидше закінчити війну проти РФ.

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