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ТСН у соціальних мережах

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Саміт НАТО в Анкарі: Україні пообіцяли 70 млрд євро допомоги, але змовчали про членство — декларація

Декларація за підсумками саміту в Анкарі свідчить, що непохитна підтримка України триватиме. Лідери НАТО назвали Росію довгостроковою загрозою та пообіцяли 70 млрд євро допомоги цьогоріч.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Саміт НАТО в Анкарі: Україні пообіцяли 70 млрд євро допомоги, але змовчали про членство — декларація

НАТО / © Unsplash

Лідери країн-членів НАТО за підсумками саміту в Анкарі оприлюднили спільну декларацію, де підтвердили незмінну підтримку України та заявили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.

Про це свідчить документ декларації.

У документі наголошується, що Україна «робить важливий внесок у трансатлантичну безпеку», а держави Альянсу «об’єднуються в нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності».

Водночас у декларації не міститься згадки про перспективи вступу України до НАТО.

Що передбачає декларація НАТО

Серед ключових положень документа:

  • лідери Альянсу підтвердили відданість принципу колективної оборони, закріпленому у статті 5 Вашингтонського договору;

  • Росію названо довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки, а тероризм — постійною загрозою;

  • НАТО оголосило про нові оборонні закупівлі на суму понад 50 млрд доларів;

  • країни Європи та Канада разом зі США братимуть на себе більшу відповідальність за зміцнення обороноздатності Альянсу;

  • союзники працюватимуть над створенням спільної трансатлантичної бойової хмарної інфраструктури та впровадженням моделей штучного інтелекту у військовій сфері.

Також у декларації зазначено, що європейські союзники та Канада забезпечують більшу частину безпекової допомоги Україні. А 2026 року НАТО планує надати Україні 70 млрд євро військової допомоги, техніки та підтримки навчання військових.

2027-го союзники мають намір забезпечити щонайменше аналогічний рівень підтримки.

Окремо в декларації зазначено, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а також має гарантувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Попри підтвердження довгострокової підтримки України, питання майбутнього членства країни в НАТО у підсумковому документі не згадується.

Нагадаємо, президент США під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив упевненість, що Вашингтон здатний досягати домовленостей навіть у найскладніших міжнародних конфліктах.

Тим часом західні ЗМІ інформують, що Україна більше не просуває конкретний мирний план щодо завершення війни з Росією.

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