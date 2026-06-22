Саміт у Берліні: Європа готує нові кроки для підтримки України у війні

У Берліні відбудеться саміт щодо допомоги Україні / © Getty Images

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Лідери провідних держав-партнерів України зустрінуться у Берліні на саміті E5 щодо військової підтримки України. Зустріч відбудеться у середу, 24 червня. Там обговорять подальші кроки в російсько-українській війні.

Про це пише Le Monde.

У Берліні відбудеться зустріч лідерів E5: чим допоможуть Україні

Про майбутню зустріч у понеділок, 22 червня, повідомили в уряді Італії. Головною метою саміту є прагнення європейських країн посилити свою роль у припиненні війни в Україні.

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За офіційними даними, в переговорах візьме участь прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, а також її колеги з Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Об’єднання цих держав, відоме як E5, було створене 2024 року на тлі закликів до мілітаризації Європи та оптимізації допомоги Україні.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив проведення саміту цього тижня, проте не назвав точної дати.

Ця зустріч відбудеться після нещодавнього саміту G7, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Під час попередніх перемовин міжнародні лідери погодили розширення постачання систем протиповітряної оборони Києву та запровадження нових санкцій проти РФ.

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За інформацією дипломатичних джерел, країни G7 також ухвалили рішення надати ліцензії українським компаніям для самостійного виробництва систем ППО та ракет великої дальності.

Голова МЗС Естонії застеріг Європу від помилки

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час безпекової конференції в Німеччині застеріг Європу від чергової дипломатичної пастки Кремля — згоди на роль «нейтрального посередника».

На його думку, Москва використовує страх Заходу перед ескалацією та підживлює ілюзії про ефективність компромісів, які вже довели свою марність після агресії проти Грузії, анексії Криму та Мінських угод.

Замість діалогу з агресором Європа має зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на РФ і підтримувати Україну. Дипломат також зазначив значне зростання військових спроможностей Києва, здатного переносити війну на територію агресора.

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