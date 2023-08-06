Саміт в Саудівській Аравії: Китай підтримав третій раунд переговорів щодо миру в Україні — ЗМІ

Головним дипломатичним сюрпризом саміту в Саудівській Аравії щодо миру в Україні, який відбувався в Джидді, стала участь представника Китаю. До перших переговорів, які відбувалися з цього приводу в Копенгагені у червні 2023 року, Пекін не долучився.

Про це пише у неділю, 6 серпня, британське видання The Guardian.

У зустрічі високопоставлених чиновників із приблизно з 40 країн світу, йдеться у повідомленні, Китай “брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на такому рівні”.

“У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, щоб наші принципи поділялися”, - сказав перед цією зустріччю спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей.

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Зустріч у Джидді завершилася без оголошення спільної заяви. На зустрічі було домовлено про те, що робочі групи будуть створені для розробки деталей ключових тем, які є основними в українській формулі миру з 10 пунктів, тоді як паралельна група послів продовжить технічну роботу над цими питаннями.

Робочі групи досліджуватимуть рішення щодо глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги, звільнення військовополонених і викрадених дітей, які потім “будуть використані в майбутній роботі цієї групи на рівні радників з національної безпеки”.

Паралельно окрема група послів у Києві продовжить технічну роботу.

Переговори покликані знайти життєздатну основу для зустрічі глав держав, причому джерела кажуть, що дата “все ще залишається невизначеною, але до кінця року вважається ймовірною”.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що ця ініціатива призведе до “мирного саміту” світових лідерів уже цієї осені, щоб схвалити принципи, засновані на формулі врегулювання з 10 пунктів, які включають, зокрема, повагу до територіальної цілісності та суверенітету України та відновлення принципів ООН і дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, рішення Китаю приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії свідчать про зміну дипломатичної стратегії щодо вторгнення РФ до України.

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