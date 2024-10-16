Саміт ЄС: Німеччина планує зробити заклик до партнерів щодо збільшення фінансової допомоги Україні - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує просити ЄС про збільшення фінансової підтримки України для оборони.

Про це повідомило агентство Reuters, яке посилається на інформацію від представника федерального уряду.

Представник уряду підтвердив, що Шольц знову закликатиме обговорити подальшу підтримку України. Це питання розглянуть на саміті ЄС 17 жовтня.

У матеріалі йдеться про те, що Україна може отримати кредит від Європейського Союзу в розмірі 35 мільярдів євро, частину якого вона зможе спрямувати на закупівлю зброї. Остаточне схвалення цього кредиту очікується від Європарламенту 22 жовтня. Проте зазначається, що ця сума може бути зменшена, якщо США також оголосять про надання своєї фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Берліна для участі у саміті "Берлінського процесу" щодо інтеграції Західних Балкан в діловому вбранні: блакитному жакеті, світлій блузці, чорних штанах, чорних туфлях на стійких підборах і чорних шкарпетках.

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