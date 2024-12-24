Кожен воєнний злочинець - чи то в Україні, чи то на території РФ, є законною ціллю для знищення.

"Новий начальник військ РХБЗ ЗС РФ Олексій Ртищев на своєму першому брифінгу зачитав чергове марення про біолабораторії США в Україні. Цікаво, що він не висловив співчуття своєму попереднику генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову, ліквідованому внаслідок спецоперації СБУ у Москві.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Новий начальник військ РХБЗ ЗС РФ розповів про "біолабораторії США в Україні"

Цілком можливо, що Ртищев – наступна ціль невідомого самоката "з сюрпризом", випадково припаркованого біля будинку.

"Ртищев, який насилу читає папірець, зачитав чергове марення про біолабораторію США в Україні, яке склали, очевидно, ще для попереднього андроїда. А про Кириллова ні слова не написали. Не питай за ким їде самокат - він їде за тобою", - іронічно зазначив він.

Нагадаємо, 17 грудня у Москві ліквідували "жирного" російського генерала та воєнного злочинця. Йдеться про начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова та його помічника.

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