Громадянин України потрапив до реанімації з тяжкими опіками / © Associated Press

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Чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі столиці Польщі, є громадянином України, що офіційно підтвердила польська поліція посольству України в Польщі.

Про це 26 листопада повідомили на офіційній сторінці українського посольства.

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Після інциденту чоловікові невідкладно надали медичну допомогу. Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими опіками. Його стан оцінюють як критичний.

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Польські правоохоронці встановлюють усі обставини події та з’ясовують можливі мотиви вчинку. Зокрема, поліція перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до інциденту або вплинути на дії чоловіка.

У посольстві зазначили, що тримають ситуацію на особливому контролі. Українські консули надають необхідну допомогу та підтримують зв’язок із родиною постраждалого, медиками й польськими правоохоронцями.

«Щиро бажаємо постраждалому одужання та просимо з повагою поставитися до його приватності та приватності його родини у цей важкий для них час», — наголосили в дипломатичному відомстві.

Причини та обставини самопідпалу наразі з’ясовують польські правоохоронці.

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Подробиці про українця, який вчинив самопідпал у Польщі

Нагадаємо, у Польщі 22-річний громадянин України вчинив самопідпал. Хлопець міг бути студентом і таким чином протестувати проти дискримінації українців.

Відомо, що хлопець був студентом одного з польських університетів і, ймовірно, так протестував проти дискримінації українців у Польщі.

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