Польща та Україна / © ТСН

Реклама

Спробу самоспалення 22-річного громадянина України перед Президентським палацом у Варшаві використали для поширення неправдивої інформації та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. У соціальних мережах з’явилися сфабриковані нібито передсмертні записки чоловіка, а також безпідставні твердження про тероризм і політичну провокацію.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на заяву пресофіцера Районного управління поліції Варшава I Якуба Пациняка.

Реклама

Що поширюють у соцмережах

За словами представника поліції, після інциденту в публічному просторі з’явилося багато неправдивих тверджень і припущень щодо обставин події.

Реклама

Інформацію про українське громадянство постраждалого швидко підхопили окремі користувачі соцмереж X та Facebook. Сфабрикований контент, який поширювали та штучно просували в інтернеті, мав на меті викликати сильні емоції, поляризувати суспільну думку та розпалити антиукраїнські настрої.

Зокрема, у мережі публікували вигадані тексти, які видавали за передсмертні записки чоловіка. У них нібито містилися погрози на адресу польської влади та громадян. Крім того, поширювалися конспірологічні версії про те, що самопідпал міг бути терористичним актом, диверсією або політичною провокацією.

«На цей момент ми не розголошуємо інформацію про можливі мотиви постраждалого. Ми знаємо, що в інтернеті з’являються різноманітні фейкові новини, які поширюються свідомо чи несвідомо. Як поліція, ми закликаємо черпати інформацію виключно з надійних джерел», — наголосив Пациняк.

Українець перебуває у критичному стані

Інцидент стався у середу, 25 листопада, на вулиці Краківське Передмістя у Варшаві. 22-річний громадянин України підпалив себе навпроти Президентського палацу, перед входом до Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Реклама

Чоловіка з тяжкими опіками доправили до лікарні, де він перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії. Як повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Антоній Скіба, стан здоров’я потерпілого наразі не дозволяє провести його допит.

Районна прокуратура Варшава-Середмістя Північ розпочала розслідування за статтею про доведення до самогубства.

Що відомо про слідство

Після завершення рятувальної операції поліція оточила місце події та обмежила доступ сторонніх осіб. На місці працювали слідчо-оперативна група, експерт-криміналіст і кінолог зі службовим собакою.

За словами Пациняка, правоохоронці збирали докази, щоб відтворити перебіг подій і встановити мотиви вчинку молодого чоловіка.

Реклама

У четвер поліція передала матеріали справи до Окружної прокуратури у Варшаві, однак слідчі дії тривають. Правоохоронці вже допитали кількох осіб, вилучили речові докази та зібрали матеріали за місцем проживання постраждалого.

Посольство України в Польщі заявило, що справа є пріоритетною. Українські консули підтримують постійний контакт із близькими потерпілого, медичним персоналом та польськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Польщі 22-річний громадянин України вчинив самопідпал.

Відомо, що хлопець був студентом одного з польських університетів і, ймовірно, так протестував проти дискримінації українців у Польщі.

Новини партнерів

Новини партнерів