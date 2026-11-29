Офіційно правоохоронці поки що не називають мотивів вчинку / © Associated Press

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Прокуратура Варшави розпочала розслідування у справі про самоспалення, яке вчинив 22-річний українець. Справу розслідують за статтею 151 Кримінального кодексу Польщі.

Про це повідомила прокуратура Польщі.

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«Окружна прокуратура Варшава — Середмістя-Північ сьогодні розпочала розслідування у зв’язку зі спробою громадянина України накласти на себе руки шляхом самоспалення на вулиці Краківське Передмістя», — йдеться у повідомленні.

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Вона передбачає кримінальну відповідальність за те, що людина шляхом умовляння або надання допомоги спонукає іншу людину накласти на себе руки.

Чоловік перебуває в лікарні у тяжкому стані, тому здійснити допит поки що неможливо.

Що відомо про інцидент у центрі Варшави

Інцидент стався 25 листопада близько 17:00 біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини, неподалік Президентського палацу. Чоловік облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив, це зафіксували камери міського відеоспостереження.

На допомогу чоловікові кинулися перехожі та співробітники Служби державної охорони, які перебували поблизу. Один зі свідків загасив полум’я за допомогою вогнегасника. Правоохоронці викликали медиків і пожежників. Територію навколо місця події огородили.

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У Polsat News зазначили, що постраждалого доправили до Військового медичного інституту у Варшаві, він перебуває у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії із попереднім діагнозом опіки 3-го ступеня.

За інформацією Fakt, чоловік є студентом Варшавської політехніки, його звати Едвард. Видання з посиланням на власні неофіційні дані повідомило, що він міг протестувати проти нерівного ставлення до українців і поляків у Польщі. Причини самоспалення перевіряють правоохоронці.

«Чоловік, який підпалив себе на Краківському передмісті, — це українець, який має карту поляка. Рятувальні заходи розпочали дуже швидко, але наразі він перебуває у вкрай важкому стані», — уточнив сенатор Гжегож Схетина.

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