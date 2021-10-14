Самознищену картину Бенксі хочуть продати на аукціоні за 7 мільйонів євро

Самознищену картину Бенксі хочуть продати на аукціоні за 7 мільйонів євро

Одразу після першого продажу картини шредер порізав її половину на смужки.

Знищена картина британського вуличного художника Бенксі - знову в продажу. І цього разу на аукціоні може коштувати вшестеро дорожче.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Про "Дівчину з повітряною кулею" заговорили три роки тому, коли на аукціоні її продали за понад мільйон євро. Утім, одразу ж після цього схований у рамці шредер половину картини порізав на смужки.

banksy / instagram

Тепер це полотно, але вже з новою назвою – "Любов у сміттєвій корзині" - на аукціоні Sotheby's можуть продати з молотка ледь не за сім мільйонів євро.

Раніше картину Бенксі "Смійся зараз, але одного разу правити будемо ми" продали на аукціоні Christie's в Нью-Йорку за 2,1 мільйона доларів.

Новини світу: знищена картина Бенксі знову в продажу

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