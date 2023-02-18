Санду оцінила ризики прямого військового вторгнення Росії: Україна стримує армію Путіна

Санду під час виступу у Мюнхені вкотре засудила рсоійське вторгнення до України.

Президента Молдови Майя Санду, засуджуючи російську агресію проти України, наголосила, що зараз для її країни немає загроз окупації військами Путіна завдяки українським військовим силам.

Про це президентка Молдови сказала під час виступу на Мюнхенській безпековій конфіеренції у суботу, 18 лютого.

За її словами, ризики прямового вторгнення РФ існували, але станом на зарах їх немає.

"Нема безпосередньої військової загрози для Молдови, Україна забезпечує нашу безпеку", – наголосила президентка.

Санду також підкреслила, що війна Росії проти України суттєво вплинула на усю систему безпеки Молдови.

"Вона збільшила воєнні ризики, в останні кілька місяців чотири російські ракети незаконно перетнули повітряний простір Молдови, були випадки падіння уламків ракет на нашу територію. Представники Росії висловлюють погрози на адресу Молдови, нещодавно МЗС Росії заявив, що Молдова буде наступною для війни", – сказала Санду.

Кремль готував держпереворот у Молдові

Володимир Зеленський 9 лютого повідомив, що Україна передала Молдові план Росії щодо дестабілізації політичної ситуації всередині країни, захоплення влади в країні та знищення демократичного ладу.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що українська сторона передала їй план Кремля щодо дестабілізації ситуації у країні. Вона розповіла, що російський план передбачав диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, переодягнених у цивільне.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів, що Росія спонсорує розхитування ситуації у Молдові. На це витрачає шалені кошти. Втім, тих сил і засобів, що сьогодні є у Придністров'ї, недостатньо для того для розхитування ситуації, вважає він.

Через ракетні обстріли України росіянами, Молдова може лишитись без світла

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