Санду відреагувала на атаку по Чернігову: "Росія має відповісти за звірства"

Президентка наголошує, що дії РФ не можна залишити без покарання.

Президентка Молдови Майя Санду засудила ракетний удар по Чернігову, якого російська армія завдала 19 серпня, та закликала до покарання агресора.

Про це лідерка Молдови написала у своєму Twitter.

За її словами, кричуща агресія Москви проти цивільного населення не повинна залишитися безкарною, адже загинули мирні українці.

"Така відверта агресія проти мирного населення не повинна залишитися безкарною. Росія має відповісти за свої звірства в Україні", - наголосила Санду.

Як повідомлялося, російські окупанти 19 серпня вдарили ракетами по драмтеатру в Чернігові: семеро загиблих, 136 постраждалих.

Внаслідок атаки РФ знищено Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Крім того, окупанти пошкодили П'ятницьку церкву - пам'ятку архітектури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетний обстріл Чернігова! Кількість поранених зросла!

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