Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у Молдові: що відомо

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів Санду, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в Молдові. Завдяки злочинним діям Москва, прагне, зокрема, використати Молдову у війні проти України.

Таку заяву Санду зробила 13 лютого на брифінгу, пише Newsmaker.

"Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників", - сказала вона.

Зі слів Санду, ціль цих дій — повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну, проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".

Санду також підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Вона уточнила, що передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - заявила Санду.

Президентка додала, що силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

Також читайте У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі

Крім того, очікується, що парламент Молдови якнайшвидше ухвалить законопроєкти, які нададуть силових структурам необхідні інструменти "для більш ефективної боротьби з ризиками безпеки країни".

"Всі, хто бере участь у таких акціях, і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності", - додала очільниця держави.

Санду закликала громадян бути пильними та довіряти офіційній інформації, оскільки "найбільш агресивною формою атаки є інформаційна атака".

"Спроби Кремля влаштувати насильство в нашій країні не мають успіху. Зберігаємо спокій і віримо в Молдову", - підсумувала Санду.

Ситуація у Молдові

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого повідомив, що розвідка держави перехопила план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Йдеться про знищення демократичного порядку Молдови та захоплення влади.

Секретар РНБО України Олексій Данілов попередив 11 лютого, що Росія планує найближчим часом влаштувати в Молдові держпереворот і водночас відправила до Туреччини чеченських бойовиків, які згодом можуть опинитися в Кишиневі. Посадовець наголосив – Росія прагне, аби у Молдові ще раз "дуже запалало".

Голова МЗС країни-агресорки РФ Сергій Лавров на початку лютого звинуватив Молдову у бажанні вступити до НАТО, заявивши, що країну перетворюють у "анти-Росію". Голова МЗС Росії заявив, що Молдова після України нібито "потрапила під вплив Заходу".

10 лютого під час атаки по Україні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Російського посла в Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови.

А от Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни, пообіцявши надати згодом доповнену інформацію.

Президент Володимир Зеленський назвав цей інцидент із ракетами "викликом для НАТО".

Того ж дня, 10 лютого, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що подає у відставку.

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