Санду жорстко відповіла на «привітання» російських дронів перед днем незалежності Молдови

Нічна провокація РФ та візит з Бухареста: Молдова зустрічає день незалежності "під прицілом" / © ТСН.ua

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Президент Молдови Майя Санду засудила проліт нових безпілотників над повітряним простором своєї країни та назвала ці інциденти «залякуванням».

Про це вона написала у соцмережі Х.

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Російські дрони порушили повітряний простір Молдови за кілька годин до того, як країна мала почати відзначати день незалежності (який у Молдові відзначають 27 серпня).

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«За кілька годин до того, як Молдова відзначить 35 років незалежності, наш повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Я рішуче засуджую це залякування. Молдова залишається сильною, незалежною та вільною, твердо відданою шляху вступу до ЄС», — написала Майя Санду в соціальній мережі.

Своєю чергою президент Румунії Нікушор Дан, який перебуває з візитом у Кишиневі, оголосив, що обговорив з Майєю Санду питання енергетичної безпеки, проєктів взаємоз’єднання, боротьби з дезінформацією, а також необхідність протидії тиску з боку Росії.

«Порушення повітряного простору російськими дронами є постійним викликом для нашої влади, і ми поглиблюватимемо нашу співпрацю на цьому рівні», — сказав Нікушор Дан.

Нагадаємо, що протягом ночі у Молдові виявили п’ять випадків перетину дронами повітряного простору країни.

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