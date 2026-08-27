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Санду жорстко відповіла на «привітання» російських дронів перед днем незалежності Молдови
Росія запустила дрони над Молдовою за кілька годин до дня незалежності, який ця країна відзначає 27 серпня.
Президент Молдови Майя Санду засудила проліт нових безпілотників над повітряним простором своєї країни та назвала ці інциденти «залякуванням».
Про це вона написала у соцмережі Х.
Російські дрони порушили повітряний простір Молдови за кілька годин до того, як країна мала почати відзначати день незалежності (який у Молдові відзначають 27 серпня).
«За кілька годин до того, як Молдова відзначить 35 років незалежності, наш повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Я рішуче засуджую це залякування. Молдова залишається сильною, незалежною та вільною, твердо відданою шляху вступу до ЄС», — написала Майя Санду в соціальній мережі.
Своєю чергою президент Румунії Нікушор Дан, який перебуває з візитом у Кишиневі, оголосив, що обговорив з Майєю Санду питання енергетичної безпеки, проєктів взаємоз’єднання, боротьби з дезінформацією, а також необхідність протидії тиску з боку Росії.
«Порушення повітряного простору російськими дронами є постійним викликом для нашої влади, і ми поглиблюватимемо нашу співпрацю на цьому рівні», — сказав Нікушор Дан.
Нагадаємо, що протягом ночі у Молдові виявили п’ять випадків перетину дронами повітряного простору країни.