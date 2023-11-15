Санкції не заважають: яку російську техніку і навіщо роздивлявся президент ОАЕ на виставці озброєнь у Дубаї

Російські гроші продовжують надходити на розпечений ринок нерухомості Дубая, частково завдяки тим, хто втік з Москви через війну.

Лідер Об'єднаних Арабських Еміратів відвідав авіасалон в Дубаї в середу, 15 листопада, коли російський постачальник зброї, що потрапив під санкції, представив бойовий вертоліт, який використовувався у війні проти України, підкресливши, що його країна продовжує підтримувати зв'язки з Москвою, незважаючи на західні санкції проти неї.

Про це пише Associated Press.

Шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян відвідав виставку разом зі своїм братом, шейхом Мансуром бін Заїдом Аль Нагаяном, віце-президентом і заступником прем'єр-міністра цієї автократичної країни семи шейхств.

Вони зупинилися біля стенду еміратської оборонної компанії EDGE, де шейх Мохаммед підписав безпілотник на очах у глядачів перед тим, як взяти участь у зустрічі.

На злітно-посадковій смузі російські пілоти сиділи в бойовому вертольоті КА-52, коли його спускали зі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Аль-Мактум. Ці вертольоти неодноразово використовувалися в Україні, а їхній виробник, компанія “Вертольоти Росії”, перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

У російському павільйоні на злітно-посадковій смузі, далеко від критих стендів інших авіакомпаній і постачальників, глядачі беруть до рук виставлений на виставці автомат АК-19 і ставлять його на стійку. Інші розглядають мініатюрні дрони та інше обладнання, що використовується Москвою. Російські пілоти, пов'язані з виробником, ходили залами виставки у своїх льотних костюмах.

Співробітники павільйону переадресували питання до прессекретаря, який не відповів на прохання про коментар Associated Press. Посольство США в Абу-Дабі переадресувало питання до Вашингтона, який не відразу відповів на запити. На протилежному кінці злітно-посадкової смуги на виставці американські військові також демонструють ракетну систему HIMARS, яку з великим успіхом використовує Україна.

Росія мала аналогічну експозицію на Міжнародній виставці і конференції з питань оборони в лютому, але без штурмовиків. Російські гроші продовжують надходити на розпечений ринок нерухомості Дубая, частково завдяки тим, хто втік з Москви через війну.

Щоденні рейси між Еміратами та Москвою є рятівним колом як для тих, хто рятується від призову до армії, так і для російської еліти. Міністерство фінансів США висловило занепокоєння обсягом російських грошей, що надходять до цієї країни Аравійського півострова.

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