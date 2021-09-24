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Санкції проти чиновників та пропагандистів Росії: хто опинився у списку США

Санкції проти чиновників та пропагандистів Росії: хто опинився у списку США

Associated Press

До списку потрапило 35 осіб.

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет із пропозицією покарати топчиновників та пропагандистів Росії за порушення прав людини.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 вересня.

У списку опинилися 35 осіб, який раніше передали до Сполучених Штатів та Євросоюзу соратники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них:

  • прем'єр-міністр Михайло Мішустін,
  • прессекретар президента Дмитро Пєсков,
  • бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов,
  • кремлівські пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов.

Новини світу: у США ухвалили оборонний бюджет із пропозицією покарати РФ за порушення прав людини

Новини світу: у США ухвалили оборонний бюджет із пропозицією покарати РФ за порушення прав людини

Також у законопроєкті прописали заборону на облігації в будь-якій валюті випущені фінустановами Росії. Санкції ще має ухвалити американський Сенат, а потім підписати президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, палата представників Конгресу США 23 вересня ухвалила поправки до оборонного бюджету США, які передбачають введення санкцій проти російського "Північного потіку-2". Після рішення Палати представників тепер черга за Сенатом - другою палатою Конгресу Сполучених Штатів.

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