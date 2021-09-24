Санкції проти чиновників та пропагандистів Росії: хто опинився у списку США

До списку потрапило 35 осіб.
Палата представників США ухвалила оборонний бюджет із пропозицією покарати топчиновників та пропагандистів Росії за порушення прав людини.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 вересня.
У списку опинилися 35 осіб, який раніше передали до Сполучених Штатів та Євросоюзу соратники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них:
- прем'єр-міністр Михайло Мішустін,
- прессекретар президента Дмитро Пєсков,
- бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов,
- кремлівські пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов.
Також у законопроєкті прописали заборону на облігації в будь-якій валюті випущені фінустановами Росії. Санкції ще має ухвалити американський Сенат, а потім підписати президент США Джо Байден.
Як повідомлялося, палата представників Конгресу США 23 вересня ухвалила поправки до оборонного бюджету США, які передбачають введення санкцій проти російського "Північного потіку-2". Після рішення Палати представників тепер черга за Сенатом - другою палатою Конгресу Сполучених Штатів.