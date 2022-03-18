Санкції проти Росії: Австралія б’є по “гаманцях” Путіна, а Японія — по російській “оборонці”

Санкції проти Росії: Австралія б’є по “гаманцях” Путіна, а Японія — по російській “оборонці”

Дві великі держави світу розширили антиросійський санкційний список.

У п’ятницю, 18 березня, влада Австралії додатково запровадила санкції щодо двох російських олігархів, які володіють активами та акціями австралійських компаній, а також проти 11 банків РФ. Водночас Японія розширила свій санкційний список, вписавши у нього 15 представників російських міністерств і 9 державних компаній і організацій. Причина одна й та ж — російське вторгнення до України.

Як повідомили на офіційному сайті МЗС Австралії, уряд країни продовжує посилювати санкційний тиск на олігархів, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

“Окрім 41 олігарха та їхніх найближчих родичів, щодо яких раніше було запроваджено цілеспрямовані фінансові санкції та заборони на поїздки, Австралія додала двох мільярдерів, пов’язаних із бізнес-інтересами в Австралії, Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга”, - йдеться у повідомленні.

Також санкції застоовано до 11 російських банків, які разом становлять приблизно 80% усіх банківських активів Росії, серед яких - “Сбербанк”, “Газпромбанк”, ВЕБ, ВТБ, "Россельхозбанк”, “Совкомбанк”, “Новикомбанк”, “Альфа-Банк” і Кредитний банк Москви.

Уряд Японії розширив санкційний список через внесення до нього15 представників російських міністерств. Зокрема, обмеження застосовано до восьми заступників Міністра оборони РФ, очільника служби військової розвідки ГРУ та речниці МЗС Росії Марії Захарової.

Крім того, санкції зачеплять державні компанії та організації російської оборонної сфери. Зокрема, під санкції потрапили "Рособоронекспорт", "Вертольоти Росії" і Об'єднана авіабудівна корпорація. Санкції включають заморожування активів та заборону транзакцій.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з російським вторгненням до України.

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