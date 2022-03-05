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Санкції проти Росії, озброєння Україні та закриття неба: Кулеба зустрівся з Блінкеном на кордоні з Польщею

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Санкції проти Росії, озброєння Україні та закриття неба: Кулеба зустрівся з Блінкеном на кордоні з Польщею

Associated Press

Після зустрічі український та американський дипломати перекнули кордон з Україною як символ підтримки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 березня зустрівся на нейтральній території, на українському-польському кордоні, де провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Про це результати зустрічі він розповів під час брифінгу.

Він розповів, під час перемовин з держсекретарем США вони обговорили ефективність застосованих санкції проти Росії, подальше постачання озброєння, додаткові фінансові обмеження проти країни-агресорки та можливість закриття повітряного неба над Україною. 

"Ми провели перемовини прямо на кордоні у нейтральній зоні, потім ми перетнули кордон в Україну - декілька кроків як символ підтримки. У нас відбулося продуктивне обговорення щодо ефективності санкцій, які вже застосовані проти Росії, і щодо вжитих заходів, але також, що більш важливо, про наші майбутні кроки у постачанні Україні важливого озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії", - наголосив Кулеба.

Український міністр впевнений, обговорені питання стануть реальністю найближчими днями. "Сполучені Штати також координуватимуть їхні зусилля з їхніми європейськими союзниками", - заявив Кулеба.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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