Санкції проти Росії, озброєння Україні та закриття неба: Кулеба зустрівся з Блінкеном на кордоні з Польщею

Санкції проти Росії, озброєння Україні та закриття неба: Кулеба зустрівся з Блінкеном на кордоні з Польщею

Після зустрічі український та американський дипломати перекнули кордон з Україною як символ підтримки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 березня зустрівся на нейтральній території, на українському-польському кордоні, де провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Про це результати зустрічі він розповів під час брифінгу.

Він розповів, під час перемовин з держсекретарем США вони обговорили ефективність застосованих санкції проти Росії, подальше постачання озброєння, додаткові фінансові обмеження проти країни-агресорки та можливість закриття повітряного неба над Україною.

"Ми провели перемовини прямо на кордоні у нейтральній зоні, потім ми перетнули кордон в Україну - декілька кроків як символ підтримки. У нас відбулося продуктивне обговорення щодо ефективності санкцій, які вже застосовані проти Росії, і щодо вжитих заходів, але також, що більш важливо, про наші майбутні кроки у постачанні Україні важливого озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії", - наголосив Кулеба.

Український міністр впевнений, обговорені питання стануть реальністю найближчими днями. "Сполучені Штати також координуватимуть їхні зусилля з їхніми європейськими союзниками", - заявив Кулеба.