Санкції сягнули космосу: Росія відмовляється від міжнародної співпраці на МКС

Санкції сягнули космосу: Росія відмовляється від міжнародної співпраці на МКС

Голова “Роскосмосу” вимагає від західних країн зняти санкції, запроваджені через вторгнення РФ до України.

У суботу, 2 квітня, голова “Роскомосу” Дмитро Рогозін заявив, що Росія припинить співпрацю із західними країнами на Міжнародній космічній станції до того часу, поки не будуть скасовані запроваджені проти РФ санкції.

Про це він написав у своєму Twitter.

Рогозін у своєму пості стверджує, що метою санкцій є “вбити російську економіку і вкинути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна”.

“Я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами на Міжнародній космічній станції (МКС) та іншими проектами можливе лише за повного та беззастережного зняття незаконних санкцій”, – написав він.

Рогозін зазначив, що пропозиції “Роскосмосу” щодо того, коли саме припинити співпрацю на МКС з космічними агентствами США, Канади, ЄС та Японії, найближчим часом будуть донесені до російської влади.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) вивчає способи утримання Міжнародної космічної станції на орбіті без допомоги Росії.

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