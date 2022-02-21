Санкції та “джавеліни”: з’явилася перша реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР”

Санкції та “джавеліни”: з’явилася перша реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР”

Латвія заявила, що уже завтра поставить Україні протитанкові ракети Javelin.

Визнання Росією незалежності самопроголошених “ЛНР” та “ДНР” викликало першу реакцію в європейських країнах. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Перші відгуки на провокаційне рішення Кремля з’явилися у мікроблогах європейських урядовців у Twitter.

Визнання Путіним незалежності ОРДЛО голова Європейської ради Шарль Мішель назвав "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що ЄС має негайно запровадити санкції проти Росії. “Латвія засуджує цей акт агресії та закликає до жорсткої міжнародної реакції”, - заявив він.

Окрім того, у Латвії заявили, що уже завтра, 22 лютого, до України буде поставлено партію протитанкових ракет Javelin.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав визнання Росією ОРДЛО актом агресії проти України і також закликав до запровадження санкцій.

Спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що ініціює постанову про те, що зміна статусу Донбасу ніколи не буде визнана.

Глава МЗС Данії назвав ворожим рішення Росії визнати ОРДЛО та закликав РФ "припинити порушення міжнародного права".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна стало кричущим порушення суверенітету та цілісності України.