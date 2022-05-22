Санкції в дії: "Аерофлот" почне розбирати свої літаки через дефіцит запчастин

Санкції в дії: "Аерофлот" почне розбирати свої літаки через дефіцит запчастин

Через три місяці "Аерофлоту" - найбільшій російській компанії - доведеться розбирати свої літаки на запчастини, щоб підтримувати флот у робочому стані.

Йдеться про комплектуючі для повітряних суден Boeing та Airbus.

Про це йдеться в оцінці експертів компанії ІВА, повідомляє Bloomberg.

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Причина - дефіцит запчастин через запровадженні проти Росії санкції.

Переважна більшість із "Аерофлоту", а це понад 350 літаків групи, є моделями Airbus або Boeing, і вони стикається з дефіцитом деталей. За оцінками експертів компанії IBA, що спеціалізується на бізнес-аналітиці в галузі авіації, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. Замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.

Фото: Associated Press

Варто зазначати, що на початку війни в Україні, у лютому, "Аерофлот" виконував польоти у 56 країн, пише видання, а на середину травня літав лише у 13. Пасажиропотік авіакомпанії різко впав.

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