Санкції в дії: "Аерофлот" почне розбирати свої літаки через дефіцит запчастин

Через три місяці "Аерофлоту" - найбільшій російській компанії - доведеться розбирати свої літаки на запчастини, щоб підтримувати флот у робочому стані.
Йдеться про комплектуючі для повітряних суден Boeing та Airbus.
Про це йдеться в оцінці експертів компанії ІВА, повідомляє Bloomberg.
Причина - дефіцит запчастин через запровадженні проти Росії санкції.
Переважна більшість із "Аерофлоту", а це понад 350 літаків групи, є моделями Airbus або Boeing, і вони стикається з дефіцитом деталей. За оцінками експертів компанії IBA, що спеціалізується на бізнес-аналітиці в галузі авіації, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. Замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.
Варто зазначати, що на початку війни в Україні, у лютому, "Аерофлот" виконував польоти у 56 країн, пише видання, а на середину травня літав лише у 13. Пасажиропотік авіакомпанії різко впав.
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