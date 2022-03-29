Санкції в дії: Ірландія розірвала договори оренди з авіакомпаніями Росії

Євросоюз 26 лютого запровадив санкції проти російської авіаційної галузі.
Усі ірландські лізингодавці розірвали договори оренди з російськими авіакомпаніями через санкції Євросоюзу, які запровадили після вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Асоціацію авіаційних лізингодавців Ірландії (Aircraft Leasing Ireland).
"Події в Росії безпрецедентні і продовжують розвиватися", - заявили представники ALI.
За даними представницького органу, ірландські лізингодавці володіють понад 60% світового парку орендованих літаків.
Нагадаємо, 26 лютого ЄС запровадив санкції проти Росії, відповідно до яких заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості.
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