Санкції в дії: Ірландія розірвала договори оренди з авіакомпаніями Росії

Санкції в дії: Ірландія розірвала договори оренди з авіакомпаніями Росії

Євросоюз 26 лютого запровадив санкції проти російської авіаційної галузі.

Усі ірландські лізингодавці розірвали договори оренди з російськими авіакомпаніями через санкції Євросоюзу, які запровадили після вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Асоціацію авіаційних лізингодавців Ірландії (Aircraft Leasing Ireland).

"Події в Росії безпрецедентні і продовжують розвиватися", - заявили представники ALI.

За даними представницького органу, ірландські лізингодавці володіють понад 60% світового парку орендованих літаків.

Нагадаємо, 26 лютого ЄС запровадив санкції проти Росії, відповідно до яких заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості.

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