Санкції в дії: у Німеччині конфіскували майно депутата Держдуми РФ та його дружини - ЗМІ

Санкції в дії: у Німеччині конфіскували майно депутата Держдуми РФ та його дружини - ЗМІ

У Мюнхені конфіскували три квартири подружжя з РФ та їхній банківський рахунок, на який щомісяця надходили орендні платежі.

За даними ЗМІ, конфісковане майно належало депутату Держдуми РФ та його дружині.

Про це повідомляє Bild.

Відомо, що майно у пари з Росії конфіскували через запроваджені санкції. Як пише німецьке видання, Мюнхена конфіскувала три об'єкти нерухомості (приватні квартири), а також банківський рахунок, на який щомісяця надходили орендні платежі. А це орієнтовно 3500 євро.

Імена власників конфіскованої нерухомості не розкриваються, але, за даними ЗМІ, йдеться про подружню пару. Зокрема, повідомляється, що арештоване майно належало депутату Держдуми РФ та його дружині.

Нагадаємо, Європейський Союз подовжив санкції проти Росії за анексію Криму ще на рік. Як зазначив Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права.

Нарешті дійшло: Європа почала готуватися до війни

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