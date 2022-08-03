Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Санкції ЄС глибоко кусають Росію": Єврокомісія обіцяє продовжити тиск на Кремль

Дата публікації
Перегляди
484
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Санкції ЄС глибоко кусають Росію": Єврокомісія обіцяє продовжити тиск на Кремль

Попри заяви російської влади, економіка РФ зазнає величезних збитків через санкцій, запроваджені Європою.

Несприятливі економічні умови обмежують можливості Росії фінансувати агресію проти України.

Про це заявили у Єврокомісії.

"Санкції ЄС сильно і глибоко кусають Росію, обмежуючи її можливості фінансувати агресію проти України. У координації з 40 країнами ЄС продовжуватиме тиск, щоб позбавити Кремль коштів для фінансування цієї жорстокої, безглуздої війни", - йдеться в повідомленні.

Так, за період повномасштабної війни Росії проти України, ВВП у РФ впало на понад 10%. Крім того, путінська агресія щодо України призвела до падіння виробництвв автомобілів у РФ на 90%. 

Від 24 лютого понад 1000 міжнародних компаній пішли з ринку Росії. При цьому сьогодні РФ вже на 45% залежить від Європи щодо передових технологій.

Нагадаємо, дослідники дійшли висновку, що у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

Читайте також:

Бізнес росіян - під мікроскопом: санкційна коаліція може запровадити нову вимогу

Бізнес росіян - під мікроскопом: санкційна коаліція може запровадити нову вимогу
Наступна публікація