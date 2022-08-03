"Санкції ЄС глибоко кусають Росію": Єврокомісія обіцяє продовжити тиск на Кремль

Несприятливі економічні умови обмежують можливості Росії фінансувати агресію проти України.

Про це заявили у Єврокомісії.

"Санкції ЄС сильно і глибоко кусають Росію, обмежуючи її можливості фінансувати агресію проти України. У координації з 40 країнами ЄС продовжуватиме тиск, щоб позбавити Кремль коштів для фінансування цієї жорстокої, безглуздої війни", - йдеться в повідомленні.

Так, за період повномасштабної війни Росії проти України, ВВП у РФ впало на понад 10%. Крім того, путінська агресія щодо України призвела до падіння виробництвв автомобілів у РФ на 90%.

Від 24 лютого понад 1000 міжнародних компаній пішли з ринку Росії. При цьому сьогодні РФ вже на 45% залежить від Європи щодо передових технологій.

Нагадаємо, дослідники дійшли висновку, що у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

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