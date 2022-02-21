Санкції за вибори в анексованому Криму: у списку опинилося ще п'ять росіян - журналіст

Санкції за вибори в анексованому Криму: у списку опинилося ще п'ять росіян - журналіст

Зокрема, йдеться про замороження активів.

Міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили санкції через вибори до російської Держдуми, які відбувалися в анексованому Криму.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, обмеження стосуються п'яти осіб, які які брали участь або сприяли виборам до Держдуми Російської Федерації 2021-го.

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України", - йдеться у його повідомленні.

До слова, намір Європейського Союзу розширити санкційний список проти Росії за анексію Криму стало відомо наприкінці січня 2022-го.

Як повідомялося, адміністрація президента Байдена підготувала перший пакет санкцій проти Росії, який включає заборону фінансовим установам США здійснювати операції з великими російськими банками. Зазначається, що обмеження будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.

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